Sevgili Aslan, sahnede olağan dışı bir fırsat bugün karşına çıkabilir; bu fırsatın kaynağı Jüpiter'in Uranüs'e yaptığı beşlik açı. Ama günün sessiz, gösterişsiz havası bu fırsatı nasıl sunacağını ayarlamakta seni biraz zorlayabilir.

Gösterişli bir hamle yapmadan önce planını sağlamlaştırman gerekiyor bugün; sabırlı yaklaşım, ilgini çeken kazanç fırsatını uzun vadede senin lehine çevirecek.

Gösterişten uzak, sade bir jest bugün ilişkinize beklediğinden fazla anlam katabilir; küçük ama içten bir davranış büyük laflardan daha etkili olacak. Çekicilik oyunlarının işe yaramadığı bir tanışma bekar Aslanları bugün şaşırtabilir; bu da onu daha gerçek bir tavra yöneltebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…