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Aslan Burcu right-white
16 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.09.2026 - 14:42
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 16 Eylül Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle emeğinizin görülmediği hissine kapılabilirsiniz; kariyerde sessizce biriken bir hoşnutsuzluk olabilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte kendinizi ifade etme cesaretiniz geri geliyor.

Para konusunda gün içinde statü gösterisine yönelik bir harcama isteği doğabilir; akşama doğru bu istek daha cömert ama kontrolsüz bir hale dönüşebilir, dikkatli olun.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Aslanlar gün içinde beklediği ilgiyi bulamayabilir; akşam saatlerinde bunu açıkça dile getirmek işe yarayacak. Bekar Aslanlar bir toplulukta doğal olarak öne çıkabilir; bir davete katılırsanız oradaki biri sizi fark etmiş olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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