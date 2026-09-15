Sevgili Aslan, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle emeğinizin görülmediği hissine kapılabilirsiniz; kariyerde sessizce biriken bir hoşnutsuzluk olabilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte kendinizi ifade etme cesaretiniz geri geliyor.

Para konusunda gün içinde statü gösterisine yönelik bir harcama isteği doğabilir; akşama doğru bu istek daha cömert ama kontrolsüz bir hale dönüşebilir, dikkatli olun.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Aslanlar gün içinde beklediği ilgiyi bulamayabilir; akşam saatlerinde bunu açıkça dile getirmek işe yarayacak. Bekar Aslanlar bir toplulukta doğal olarak öne çıkabilir; bir davete katılırsanız oradaki biri sizi fark etmiş olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…