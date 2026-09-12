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Aslan Burcu right-white
13 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 13 Eylül Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter bu ay sana geniş bir alan açıyor ve bugün bunun küçük bir işaretini alacaksın. Terazi Ay'ı iletişim evinde ilerlerken bir mesaj, bir davet ya da uzun süredir görüşmediğin birinin araması gündemini değiştirebilir. Fakat Yengeç'teki Mars'la kare, içinde adını koyamadığın bir yorgunluk bırakıyor. Bugün her çağrıya koşmak zorunda değilsin.

Maddi konularda hesabına oturup bakmak için iyi bir gündesin. Başak'taki Güneş kazanç evini aydınlatıyor ve nereye ne gittiğini görmeni kolaylaştırıyor. Gösterişli bir harcamayı bugün ertelersen, ay sonunda kendine teşekkür edeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam beklediğinden daha iyi gelecek. Akrep'teki Venüs yakınlığı derinleştiriyor. Bekar bir Aslan burcuysan, bugün yazacağın kısa bir mesaj hiç ummadığın bir sohbeti başlatabilir. Gururunu bir kenara bırak ve ilk adımı sen at. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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