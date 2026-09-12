Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter bu ay sana geniş bir alan açıyor ve bugün bunun küçük bir işaretini alacaksın. Terazi Ay'ı iletişim evinde ilerlerken bir mesaj, bir davet ya da uzun süredir görüşmediğin birinin araması gündemini değiştirebilir. Fakat Yengeç'teki Mars'la kare, içinde adını koyamadığın bir yorgunluk bırakıyor. Bugün her çağrıya koşmak zorunda değilsin.

Maddi konularda hesabına oturup bakmak için iyi bir gündesin. Başak'taki Güneş kazanç evini aydınlatıyor ve nereye ne gittiğini görmeni kolaylaştırıyor. Gösterişli bir harcamayı bugün ertelersen, ay sonunda kendine teşekkür edeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam beklediğinden daha iyi gelecek. Akrep'teki Venüs yakınlığı derinleştiriyor. Bekar bir Aslan burcuysan, bugün yazacağın kısa bir mesaj hiç ummadığın bir sohbeti başlatabilir. Gururunu bir kenara bırak ve ilk adımı sen at. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…