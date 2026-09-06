Sevgili Aslan, günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın burcuna geçmesiyle enerjin belirgin biçimde değişiyor. Sabah daha geri planda kalıp işlerini sessizce yürütmek isterken ilerleyen saatlerde öne çıkma isteğin artabilir. Özellikle toplantı ya da ekip çalışmasında kimsenin üstlenmek istemediği bir işi toparlaman yöneticilerinin dikkatini çekebilir.

Maddi konularda bir davet, düğün, nişan ya da kutlama için yapacağın hazırlık cebinden planladığından fazla para çıkarabilir. Hediye, kıyafet ve ulaşım aynı güne denk geldiğinde tek tek küçük görünen tutarlar birleşebilir; özellikle son dakika alışverişinde seçenekleri karşılaştırmak işine yarayacak.

Aşk hayatında Ay’ın burcuna geçmesi seni daha cesur ve talepkâr yapabilir. İlişkin varsa partnerinden ilişkinizle ilgili net bir adım bekleyebilir, özellikle birlikte yapmayı konuştuğunuz bir planın artık tarihinin belli olmasını isteyebilirsin. Bekarsan bulunduğun ortamda dikkat çekmen zor olmayacak; sana açıkça iltifat eden ya da sohbet başlatmak için bahane arayan biriyle flört başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…