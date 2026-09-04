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Aslan Burcu right-white
5 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Eylül Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün etrafında insan eksik olmayabilir. Ekipten biri fikir sorabilir, arkadaşlarından mesajlar gelebilir ya da önümüzdeki günler için plan yapılabilir. Herkes konuşunca bütün önerileri aynı anda değerlendirmeye çalışma; bazılarını şimdilik bir kenara bırakabilirsin. Ay Yengeç’e geçtikten sonra kalabalık fazla gelmeye başlayabilir. Canın eve dönüp kendi başına kalmak istiyorsa bir programı iptal etmek dünyanın sonu değil. Bir gece de kimseye yetişme.

Maddi konularda arkadaşlarınla çıktığında hesabın düşündüğünden fazla gelmemesi için sipariş verirken fiyatlara bir göz at. Herkes bir şey söylüyor diye masaya gelen her şeye ortak olmak zorunda değilsin. Kendi harcadığını bilmen yeter.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, bugün partnerine anlatmak istediğin ama başkalarının yanında açmak istemediğin bir konu olabilir. Eve döndüğünüzde ikiniz baş başayken konuşmak daha rahat olacaktır. Bekar bir Aslan burcu isen, uzun zamandır tanıdığın birinin sana karşı davranışlarında küçük bir değişiklik sezebilirsin. Tek bir hareketten hikaye yazma ama aynı ilgiyi birkaç kez görürsen onu da yok sayma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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