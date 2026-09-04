Sevgili Aslan, bugün etrafında insan eksik olmayabilir. Ekipten biri fikir sorabilir, arkadaşlarından mesajlar gelebilir ya da önümüzdeki günler için plan yapılabilir. Herkes konuşunca bütün önerileri aynı anda değerlendirmeye çalışma; bazılarını şimdilik bir kenara bırakabilirsin. Ay Yengeç’e geçtikten sonra kalabalık fazla gelmeye başlayabilir. Canın eve dönüp kendi başına kalmak istiyorsa bir programı iptal etmek dünyanın sonu değil. Bir gece de kimseye yetişme.

Maddi konularda arkadaşlarınla çıktığında hesabın düşündüğünden fazla gelmemesi için sipariş verirken fiyatlara bir göz at. Herkes bir şey söylüyor diye masaya gelen her şeye ortak olmak zorunda değilsin. Kendi harcadığını bilmen yeter.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, bugün partnerine anlatmak istediğin ama başkalarının yanında açmak istemediğin bir konu olabilir. Eve döndüğünüzde ikiniz baş başayken konuşmak daha rahat olacaktır. Bekar bir Aslan burcu isen, uzun zamandır tanıdığın birinin sana karşı davranışlarında küçük bir değişiklik sezebilirsin. Tek bir hareketten hikaye yazma ama aynı ilgiyi birkaç kez görürsen onu da yok sayma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…