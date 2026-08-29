Sevgili Aslan, Ay bugün ufuk açan alanına geçiyor ve zihnin farklı konulara yöneliyor. Son günlerin ağırlığından sonra bugün yeni bir şey öğrenmek, farklı bir alana bakmak seni canlandırıyor. İş hayatında alışılmış çerçevenin dışına çıkmak sana avantaj sağlıyor. Yarınki güçlü açının etkisiyle bugün kurduğun bir plan ilerleyen günlerde somutlaşabilir.

Maddi konularda seyahatle ya da eğitimle ilgili bir imkan bugün gündemine gelebilir. Öncesinde bir araştırmanda fayda var.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle birlikte yapacağınız bir plan aranıza heyecan katıyor. Bekar bir Aslan burcu isen, farklı bir çevreden gelen biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…