Sevgili Aslan, güne kazanç ve harcamalarını düşünerek başlayabilir, neyin nereye gittiğini daha net görebilirsin. İş hayatında gün içinde somut ilerleme kaydetmen kolay olabilir. Akşam Güneş-Plüton açısı ise bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle yöntem konusunda anlaşmazlık çıkarabilir. Karşındaki kişinin farklı bir yol seçmesini kişisel bir meydan okuma gibi görmek yerine ortak sonucu düşünmen daha faydalı olacak.

Maddi konularda kendi bütçeni düzene sokabilirsin. Daha sonra başka biriyle paylaştığın bir ödeme ya da masraf gündeme gelebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, partnerinle aynı konuda farklı düşünmeniz seni düşündüğünden fazla gerebilir. Meseleyi kimin kazanacağına çevirmeden ikinizin de kabul edebileceği bir çözüm bulmaya çalış. Bekarsan, sana açıkça yaklaşan biri karşısında bu kez gereksiz yere mesafe koymak istemeyebilirsin; karşındaki kişi netse sen de tavrını saklamamak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…