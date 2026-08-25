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Aslan Burcu right-white
26 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 26 Ağustos Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, güne kazanç ve harcamalarını düşünerek başlayabilir, neyin nereye gittiğini daha net görebilirsin. İş hayatında gün içinde somut ilerleme kaydetmen kolay olabilir. Akşam Güneş-Plüton açısı ise bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle yöntem konusunda anlaşmazlık çıkarabilir. Karşındaki kişinin farklı bir yol seçmesini kişisel bir meydan okuma gibi görmek yerine ortak sonucu düşünmen daha faydalı olacak.

Maddi konularda kendi bütçeni düzene sokabilirsin. Daha sonra başka biriyle paylaştığın bir ödeme ya da masraf gündeme gelebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, partnerinle aynı konuda farklı düşünmeniz seni düşündüğünden fazla gerebilir. Meseleyi kimin kazanacağına çevirmeden ikinizin de kabul edebileceği bir çözüm bulmaya çalış. Bekarsan, sana açıkça yaklaşan biri karşısında bu kez gereksiz yere mesafe koymak istemeyebilirsin; karşındaki kişi netse sen de tavrını saklamamak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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