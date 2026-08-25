Sevgili Aslan, gün boyunca başka işlerle meşgul olsan da aşk hayatındaki bir mesele sonradan dikkatini çekebilir. İlişkin varsa, küçük bir fikir ayrılığı ikiniz de geri adım atmadığınız takdirde gereğinden fazla büyüyebilir. Haklı çıkmak yerine ortak noktayı bulmaya çalışmak bugün ilişkinizi daha çok korur.

Bekarsan, sana ilgisini açıkça gösteren biriyle arandaki enerji daha belirgin hale gelebilir. Bu kez karşı tarafın ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmak yerine sen de kendi tavrını daha net gösterebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…