Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, aşktan ve partnerinden beklentilerinle hayatın gerçeklerini karşı karşıya getiriyor. İlişkin varsa, partnerinden beklediğin o coşkulu ilgiyi ve şefkati tam olarak göremediğin için içten içe kırılabilirsin. Sen genellikle bu kırgınlığını açıkça söylemez, içine atar ve ardından mesafe koymaya başlarsın. Bugün bu döngüyü kırmalı ve neye ihtiyaç duyduğunu açıkça dile getirmelisin. “Senin beni fark etmene ve ilgine ihtiyacım var” demek bir zayıflık değil, aranızdaki iletişimi güçlendirecek bir dürüstlüktür.

Bekarsan, uzaktaki biriyle aranızdaki fiziksel veya duygusal mesafe bugün kendini daha fazla hissettirebilir. Bu belirsizlik seni içten içe yoruyorsa, karşı taraftan daha somut ve net bir plan istemen gayet doğal. Belirsiz bir beklentinin içinde uzun süre kalmak sana iyi gelmeyebilir ve bunu kendine hatırlatmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…