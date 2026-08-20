Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık iletişim alanınla eğitim, seyahat ve uzak hedeflerini karşı karşıya getiriyor. İş hayatında büyük düşündüğün bir proje ile önündeki günlük şartlar arasında uyumsuzluk fark edebilirsin. Bir eğitim, yolculuk ya da uzak bağlantılı plan beklediğinden daha fazla hazırlık isteyebilir. Bu durum hayalinden vazgeçmen gerektiği anlamına gelmiyor; yalnızca planını biraz daha gerçekçi kurman gerektiğini gösteriyor. Ay Yay burcunda ilerlediği için yaratıcılığını ve moralini korumak daha kolay olabilir.

Maddi konularda eğitim, seyahat ya da uzaklarla bağlantılı bir gider bütçeni zorlayabilir. Ödemeyi tek seferde yapmak yerine ertelemek, taksitlendirmek ya da daha uygun bir seçenek araştırmak sana iyi gelebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iletişim ve mesafe konusu öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinden beklediğin ilgiyi göremediğinde hemen içine kapanmak yerine ne hissettiğini söylemelisin. Bekar bir Aslan burcuysan, uzakta yaşayan ya da hayat tarzı senden farklı biriyle arandaki mesafeyi daha fazla hissedebilirsin. Bugün sonuca varmak için acele etmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…