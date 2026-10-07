Türk Deniz Kuvvetleri'nin İlk Kadın Uçak Pilotu Hilal Aydın: "Pilot Olmak Dönüm Noktası Oldu"
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Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk yaşandı: Kocaeli Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı'nda görev yapan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın (28), donanmanın ilk kadın uçak pilotu oldu. Babası uzman çavuş olan Aydın, 2022'de başladığı pilotaj sürecini zorlu seçme ve uçuş eğitimlerinin ardından tamamladı; şimdi deniz karakol uçağında eğitimini sürdürüyor.
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Adıyaman'da doğan Hilal Aydın, çocukluğundan beri asker olmayı hayal etti; ODTÜ hazırlığını bırakıp Deniz Harp Okulu'na başvurdu.
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13 sortilik seçme uçuşunun sonunda kontrol pilotuna emniyetli iniş ve uçuş göstermesi gerekiyordu.
Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldığını söyleyen Aydın, genç kızlara "hayal etmekten vazgeçmesinler" çağrısı yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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