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Türk Deniz Kuvvetleri'nin İlk Kadın Uçak Pilotu Hilal Aydın: "Pilot Olmak Dönüm Noktası Oldu"

Türk Deniz Kuvvetleri'nin İlk Kadın Uçak Pilotu Hilal Aydın: "Pilot Olmak Dönüm Noktası Oldu"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 11:05
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Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk yaşandı: Kocaeli Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı'nda görev yapan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın (28), donanmanın ilk kadın uçak pilotu oldu. Babası uzman çavuş olan Aydın, 2022'de başladığı pilotaj sürecini zorlu seçme ve uçuş eğitimlerinin ardından tamamladı; şimdi deniz karakol uçağında eğitimini sürdürüyor.

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Adıyaman'da doğan Hilal Aydın, çocukluğundan beri asker olmayı hayal etti; ODTÜ hazırlığını bırakıp Deniz Harp Okulu'na başvurdu.

Adıyaman'da doğan Hilal Aydın, çocukluğundan beri asker olmayı hayal etti; ODTÜ hazırlığını bırakıp Deniz Harp Okulu'na başvurdu.

Babasının görevi nedeniyle ailesiyle 1999'da Ankara'ya taşınan Aydın, askerliğin içinde büyüdü. 'Babam Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapıyor, annem ev hanımı ve 2 kız kardeşim var' diyen genç subay, liseden sonra 2016'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği için İngilizce hazırlık eğitimi alıyordu.

Milli Savunma Üniversitesi'nin başvuru afişlerini görünce yolunu değiştirdi. 2017'de Deniz Harp Okulu'nda başladığı eğitimi 4 yılın sonunda, 30 Ağustos 2021'de teğmen rütbesiyle tamamladı. Mezuniyetin ardından TCG Gemlik'te Harekat Elektronik Yardımcı Subaylığı ve Muhabere Subaylığı yaptı, Güney Görev Grup Komutanlığı'nda ise Emniyet ve Kaza Önleme Subaylığı görevini üstlendi.

13 sortilik seçme uçuşunun sonunda kontrol pilotuna emniyetli iniş ve uçuş göstermesi gerekiyordu.

13 sortilik seçme uçuşunun sonunda kontrol pilotuna emniyetli iniş ve uçuş göstermesi gerekiyordu.

Aydın, 2022'deki pilotaj alımları kapsamında uçak pilotu olmak için başvurdu. Mülakat ve sınavları geçtikten sonra 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda öğrenci seçme uçuşlarını tamamladı; ardından Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde başlangıç ve temel uçuş eğitimi, Deniz Tayyare Uçuş Okulu Komutanlığı'nda ise tekamül eğitimi aldı. Bu sürecin sonunda ilk kadın Deniz Karakol uçağı pilotu olarak mezun oldu.

'Kontrol pilotunun kuleyle yalnız pozitif konuşmasını duyduğumda hissettiğim mutluluğu tarif etmem mümkün değil' diyen Aydın, mezuniyetin ardından Kocaeli'deki Deniz Hava Komutanlığı'na atandı. Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, Deniz Karakol uçaklarından biri olan P-35 tipi eğitimlerine başladı. Eğitimlerini tamamladıktan sonra deniz hava filolarında görev alacak.

Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldığını söyleyen Aydın, genç kızlara "hayal etmekten vazgeçmesinler" çağrısı yaptı.

Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldığını söyleyen Aydın, genç kızlara "hayal etmekten vazgeçmesinler" çağrısı yaptı.

Deniz Harp Okulu'ndaki kariyer günlerinde Deniz Hava Komutanlığı'nın tanıtımında yer alan 'İki maviye hükmedenler' vecizi, Aydın'ın hikâyesini başlatan cümle oldu. 'Hayalimdeki Hilal'den daha mutlu ve gururlu olduğumu söyleyebilirim' diyen pilot, pilot olmasaydı gemilerde çalışmaya devam etmek isteyeceğini de ekledi.

Aydın, Sabiha Gökçen için şunları söyledi: 'Pilot olmaya gönül veren ve hayal eden her genç kız için en güzel örneklerden biri olduğunu düşünüyorum.' Genç kızlara mesajı ise şöyleydi: 'Hayal etmekten, hayal ettikleri uğruna çalışmaktan ve inanmaktan vazgeçmesinler. Ne kadar zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın, başarmak istedikçe çabaladıkça her zorluğu aşarsınız ve hayal ettiklerinize ulaşırsınız.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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