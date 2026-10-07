Türk Deniz Kuvvetleri'nin İlk Kadın Uçak Pilotu Hilal Aydın: "Pilot Olmak Dönüm Noktası Oldu"

Babasının görevi nedeniyle ailesiyle 1999'da Ankara'ya taşınan Aydın, askerliğin içinde büyüdü. 'Babam Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapıyor, annem ev hanımı ve 2 kız kardeşim var' diyen genç subay, liseden sonra 2016'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği için İngilizce hazırlık eğitimi alıyordu.

Milli Savunma Üniversitesi'nin başvuru afişlerini görünce yolunu değiştirdi. 2017'de Deniz Harp Okulu'nda başladığı eğitimi 4 yılın sonunda, 30 Ağustos 2021'de teğmen rütbesiyle tamamladı. Mezuniyetin ardından TCG Gemlik'te Harekat Elektronik Yardımcı Subaylığı ve Muhabere Subaylığı yaptı, Güney Görev Grup Komutanlığı'nda ise Emniyet ve Kaza Önleme Subaylığı görevini üstlendi.