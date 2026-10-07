Özge Özacar Konuşurken Yaptıkları Tepki Çekti: Alev Gürsoy’dan Farah Zeynep Abdullah’a Sert Sözler!
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“Soy” filminin galasında röportaj görüntüleri dikkat çekti. Özge Özacar’ın konuştuğu sırada yanında duran Farah Zeynep Abdullah’ın tavırları tartışma konusu oldu. Gazeteci Alev Gürsoy da bu anlara sessiz kalmadı. Özacar’a övgüler yağdırırken Abdullah’ı mesleki nezaket üzerinden eleştirdi. Gürsoy’un oyunculuk kıyaslaması da sözleri kadar dikkat çekiciydi.
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Korku ve gerilimi bir araya getiren “Soy”, oyuncu kadrosuyla daha vizyona girmeden dikkatleri üzerine çekti.
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“Soy” ekibi gala gecesinde bir araya geldi ancak Özge Özacar’ın konuştuğu sırada kaydedilen görüntüler filmin de önüne geçti.
Alev Gürsoy, Özge Özacar’ın oyunculuğunu “en az on gömlek üstün” bulduğunu söylerken Farah Zeynep Abdullah’ın tavırlarını “mesleki nezaketsizlik” olarak değerlendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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