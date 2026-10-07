Özge Özacar Konuşurken Yaptıkları Tepki Çekti: Alev Gürsoy’dan Farah Zeynep Abdullah’a Sert Sözler!

Gürsoy, paylaştığı yorumda önce Özacar’ın açıklaması sırasında oluşan görüntüden duyduğu rahatsızlığı anlattı:

“Özge Özacar konuşurken şu görüntüyü izlemek gerçekten rahatsız edici. Çünkü karşımızda yaptığı işe, oynadığı role ve deneyimine dair son derece düzgün bir açıklama yapan, kendini ifade etmeye çalışan bir oyuncu var. Üstelik Özge’nin oyunculuğu bana göre Farah Zeynep Abdullah’tan en az on gömlek üstün. Hem sahne hâkimiyeti hem de oyunculuğundaki doğallık açısından Özge’nin çok daha başka bir yerde olduğunu düşünüyorum.”

Ardından eleştirisini, konuşan meslektaşa gösterilmesi gerektiğini düşündüğü saygı üzerinden sürdürdü:

“İnsan kendisi konuşmuyorsa, bari konuşan meslektaşının birkaç dakikasına saygı gösterir. Sürekli hareketlerle, mimiklerle, dikkat dağıtan tavırlarla başka birinin açıklamasının önüne geçmek özgüven değil.”

Gürsoy’un paylaşımındaki en sert ifadelerden biri de şu oldu:

“Özge Özacar’ın ışığını kısmaya çalışmak kimseyi daha fazla parlatmaz. Özge zaten oyunculuğuyla kendi yerini fazlasıyla belli ediyor. Bence burada yapılması gereken tek şey, konuşan insana saygı göstermekti. Bu kadar basit.”

Gazeteci, sözlerinin devamında benzer tavırların tekrarlandığı yönündeki kendi değerlendirmesini de dile getirdi:

“Üstelik bu ilk kez yaşanan bir şeymiş gibi de durmuyor. Sürekli başkalarının açıklamalarının önüne geçmeye çalışan, insanların sözünü gölgeleyen, gereksiz hareketlerle dikkat çeken bir tavır artık ‘özgüven’ değil; ölçüsüzlük ve mesleki nezaketsizlik.”

Gürsoy’un hem oyunculuk kıyaslaması hem de röportajdaki davranışlara ilişkin bu ifadeleri, gala görüntülerine yönelik tartışmaya sert bir yorum ekledi.