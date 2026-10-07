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Özge Özacar Konuşurken Yaptıkları Tepki Çekti: Alev Gürsoy’dan Farah Zeynep Abdullah’a Sert Sözler!

Özge Özacar Konuşurken Yaptıkları Tepki Çekti: Alev Gürsoy’dan Farah Zeynep Abdullah’a Sert Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 11:10
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“Soy” filminin galasında röportaj görüntüleri dikkat çekti. Özge Özacar’ın konuştuğu sırada yanında duran Farah Zeynep Abdullah’ın tavırları tartışma konusu oldu. Gazeteci Alev Gürsoy da bu anlara sessiz kalmadı. Özacar’a övgüler yağdırırken Abdullah’ı mesleki nezaket üzerinden eleştirdi. Gürsoy’un oyunculuk kıyaslaması da sözleri kadar dikkat çekiciydi.

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Korku ve gerilimi bir araya getiren “Soy”, oyuncu kadrosuyla daha vizyona girmeden dikkatleri üzerine çekti.

Korku ve gerilimi bir araya getiren “Soy”, oyuncu kadrosuyla daha vizyona girmeden dikkatleri üzerine çekti.

Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent’i buluşturan “Soy”, 9 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tuba Büyüküstün’ün konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise korku ve gerilim türündeki çalışmalarıyla tanınan Maxime Alexandre oturuyor.

Rozam’ın Türkiye’deki ilk projesi olan yapımın orijinal hikayesi Turki Al Alshikh’e ait. Senaryoda Al Alshikh’in yanı sıra Şükrü Necati Şahin ve Melih Özyılmaz’ın imzası bulunuyor. CB Medya yapımı filmin yürütücü yapımcılığını da Saner Ayar üstleniyor.

Zaman, hafıza ve geçmişten bugüne uzanan bir lanet etrafında şekillenen hikaye, ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla İstanbul’daki gizemli bir konağa giden Can’ı takip ediyor. Can’a sevgilisi Başak ve arkadaşları da eşlik ediyor. Ancak bu ziyaret, konağın çevresini saran sisle birlikte korkutucu bir hal alıyor.

Dış dünyayla bağlantıları kesilen grubun kaçış yolları kapanırken geçmişi eski Mısır’a uzanan, esrarengiz bir resimle bağlantılı lanet devreye giriyor. Üstelik gençler yalnızca doğaüstü bir tehditle mücadele etmiyor; aralarındaki sırlar, geçmiş hesaplaşmalar ve ihanetler de ortaya çıkıyor. Film böylece konağın içindeki tehlikeyi, karakterlerin birbirleriyle yaşadığı gerilimle birleştiriyor.

“Soy” ekibi gala gecesinde bir araya geldi ancak Özge Özacar’ın konuştuğu sırada kaydedilen görüntüler filmin de önüne geçti.

“Soy” ekibi gala gecesinde bir araya geldi ancak Özge Özacar’ın konuştuğu sırada kaydedilen görüntüler filmin de önüne geçti.

Filmin vizyon öncesinde gerçekleştirilen galasında oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Farah Zeynep Abdullah’ın geceye gösterişli bir gala elbisesi yerine film ekibine ait bir tişörtle katılması da dikkat çeken detaylardan biriydi. Ancak geceden yayılan röportaj görüntülerinde konuşulan konu, kıyafet seçiminden çok oyuncunun tavırları oldu.

Özge Özacar, uluslararası bir ekiple çalışmayı ve sette İngilizce reji dili kullanılmasını anlatırken hemen yanında Farah Zeynep Abdullah bulunuyordu. Özacar’ın açıklaması sırasında Abdullah’ın hareketleri ve mimikleri, paylaşılan görüntüler üzerinden tartışmaya açıldı.

Bu anlara yönelik eleştiriler, konuşan oyuncunun dikkatinin dağıtıldığı ve açıklamasının geri planda kaldığı düşüncesi etrafında şekillendi.

Görüntülere yorum yapan isimlerden biri de gazeteci Alev Gürsoy oldu. Gürsoy, Özacar’ın kendisini sakin ve düzgün biçimde ifade ettiğini savunurken Abdullah’ın yanında sergilediği davranışları sert sözlerle eleştirdi. Eleştirisini yalnızca o anlarla sınırlı tutmayıp iki oyuncunun performanslarını da karşılaştırdı.

Alev Gürsoy, Özge Özacar’ın oyunculuğunu “en az on gömlek üstün” bulduğunu söylerken Farah Zeynep Abdullah’ın tavırlarını “mesleki nezaketsizlik” olarak değerlendirdi.

Gürsoy, paylaştığı yorumda önce Özacar’ın açıklaması sırasında oluşan görüntüden duyduğu rahatsızlığı anlattı:

“Özge Özacar konuşurken şu görüntüyü izlemek gerçekten rahatsız edici. Çünkü karşımızda yaptığı işe, oynadığı role ve deneyimine dair son derece düzgün bir açıklama yapan, kendini ifade etmeye çalışan bir oyuncu var. Üstelik Özge’nin oyunculuğu bana göre Farah Zeynep Abdullah’tan en az on gömlek üstün. Hem sahne hâkimiyeti hem de oyunculuğundaki doğallık açısından Özge’nin çok daha başka bir yerde olduğunu düşünüyorum.”

Ardından eleştirisini, konuşan meslektaşa gösterilmesi gerektiğini düşündüğü saygı üzerinden sürdürdü:

“İnsan kendisi konuşmuyorsa, bari konuşan meslektaşının birkaç dakikasına saygı gösterir. Sürekli hareketlerle, mimiklerle, dikkat dağıtan tavırlarla başka birinin açıklamasının önüne geçmek özgüven değil.”

Gürsoy’un paylaşımındaki en sert ifadelerden biri de şu oldu:

“Özge Özacar’ın ışığını kısmaya çalışmak kimseyi daha fazla parlatmaz. Özge zaten oyunculuğuyla kendi yerini fazlasıyla belli ediyor. Bence burada yapılması gereken tek şey, konuşan insana saygı göstermekti. Bu kadar basit.”

Gazeteci, sözlerinin devamında benzer tavırların tekrarlandığı yönündeki kendi değerlendirmesini de dile getirdi:

“Üstelik bu ilk kez yaşanan bir şeymiş gibi de durmuyor. Sürekli başkalarının açıklamalarının önüne geçmeye çalışan, insanların sözünü gölgeleyen, gereksiz hareketlerle dikkat çeken bir tavır artık ‘özgüven’ değil; ölçüsüzlük ve mesleki nezaketsizlik.”

Gürsoy’un hem oyunculuk kıyaslaması hem de röportajdaki davranışlara ilişkin bu ifadeleri, gala görüntülerine yönelik tartışmaya sert bir yorum ekledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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