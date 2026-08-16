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Aslan Burcu right-white
17 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ağustos Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kariyerinde bir sis perdesi var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin kariyer alanını etkiliyor. Bu nedenle bir üstünden ya da bir iş arkadaşından gelen dolaylı bir eleştiri canını sıkabilir. İş hayatında bugün radikal kararlar almamalı, kimseyle aranı bozmamalısın. Tutulmadan sonra hâlâ heyecanlısın, ancak bu heyecanla verilen karar birkaç gün sonra farklı görünebilir. Neyse ki Merkür ile Satürn arasındaki uyum sözlerine ağırlık katıyor.

Maddi konularda bekle ve gör tavrı en doğrusu. Venüs ile Jüpiter arasındaki güzel açı bir tanıdıktan gelecek bir haberi destekliyor, ancak bugün imza atmamalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iş yorgunluğunu eve taşıma riskin var. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, gün içindeki gerginliği partnerine yansıtmamalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, kimseyi etkilemeye çalışmadan sadece dinlenmelisin. Bugün ışığını biraz kısabilirsin, yarın yine parlarsın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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