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Aslan Burcu right-white
16 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 16 Ağustos Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, dünkü büyük günün ardından bugün gökyüzü sana daha sakin bir gün sunuyor. Ay ile Venüs senin iletişim alanında buluşuyor ve sözlerine tatlı bir hava katıyor. İş hayatında dün konuştuğun bir konunun detaylarını bugün konuşabilirsin. Belki bir mesaj gelir, belki bir görüşme ayarlanır, belki de dün başlayan bir konu bugün somutlaşır. Sesin bugün de güçlü, ancak dünkü coşkun yerini daha ölçülü bir tona bırakıyor. İnsanları ikna ederken yüksek sesle değil, dinlemeyi bildiğini göstererek ilerlemek elini güçlendirecek.

Maddi konularda kısa yoldan gelen bir kazanç gündemde. Bir görüşme, bir yazışma ya da yakın çevrenden gelen bir teklif cebine katkı sağlayabilir. Dünkü bereketin devamı bugün de sürüyor. Yine de telefon trafiğindeki fırsatları kaçırmamak için bildirimlerine ve maillerine bugün biraz daha dikkatli bakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kelimeler yumuşuyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, dün söylediğin bir sözü bugün daha tatlı bir dille tamamlayabilirsin. Gurur yapmadan sevgini dile getirmek, dün istemeden kırdığın bir potu anında tamir eder. Bekar bir Aslan burcu isen, bir sohbet beklediğinden çok daha keyifli ilerleyebilir. Mesajlaşırken lafı uzatmak yerine açıkça bir kahve içmeyi teklif etmek bugün harika sonuç verebilir. Bugün kalbini konuşturmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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