Sevgili Aslan, içindeki cesaretle bugün atacağın beklenmedik bir jest partnerini şaşırtabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı seni sıra dışı bir şey denemeye itiyor; Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu jesti gösterirken küçük bir detayı da düşünmeni sağlıyor, bu da onu daha anlamlı kılıyor.

Bekarsan, sıradan bir günde aniden karşına çıkan biri ilgini çekebilir. Bu ani çekimi hemen abartmadan, zamana bırakman sana iyi gelir; gösterişli bir adımdan çok, gerçek bir merakla ilerlemek seni doğru yere götürür.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…