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Aslan Burcu right-white
7 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.10.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 7 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

7 Ekim Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, içindeki cesaretle bugün atacağın beklenmedik bir jest partnerini şaşırtabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı seni sıra dışı bir şey denemeye itiyor; Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu jesti gösterirken küçük bir detayı da düşünmeni sağlıyor, bu da onu daha anlamlı kılıyor.

Bekarsan, sıradan bir günde aniden karşına çıkan biri ilgini çekebilir. Bu ani çekimi hemen abartmadan, zamana bırakman sana iyi gelir; gösterişli bir adımdan çok, gerçek bir merakla ilerlemek seni doğru yere götürür.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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