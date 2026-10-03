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4 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 

4 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, yuvanı temsil eden alanda geri hareket eden Venüs bugün ilişkinde yuva ve aile konularını öne çıkarıyor. Güneş ile Satürn arasındaki gerilimli karşıtlık söylediklerini daha ağır hale getirdiği için partnerinle birlikte yaşam, ev düzeni ya da aile büyükleriyle ilgili beklentilerinizi konuşurken sözcüklerini özenle seç. Ortak bir hayale dair net bir plan yapmak ilişkinizi sağlamlaştırır. Evde birlikte hazırlayacağınız sade bir akşam, büyük sürprizlerden daha anlamlı gelecek.

Yalnızsan her zamanki yüksek beklentilerini biraz esnetmeyi dene. Gösterişli biri yerine sakin, güvenilir ve sözünün arkasında duran birinin değerini fark edebilirsin. Bu kişiyle ilerlerken kendini fazla açmadan önce ona güvenip güvenemeyeceğini zamanla göreceksin; acele etmemek ikinizi de rahatlatır. Onun istikrarı sana beklemediğin bir huzur verebilir. Bu huzurun kıymetini bil.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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