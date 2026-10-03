Sevgili Aslan, yuvanı temsil eden alanda geri hareket eden Venüs bugün ilişkinde yuva ve aile konularını öne çıkarıyor. Güneş ile Satürn arasındaki gerilimli karşıtlık söylediklerini daha ağır hale getirdiği için partnerinle birlikte yaşam, ev düzeni ya da aile büyükleriyle ilgili beklentilerinizi konuşurken sözcüklerini özenle seç. Ortak bir hayale dair net bir plan yapmak ilişkinizi sağlamlaştırır. Evde birlikte hazırlayacağınız sade bir akşam, büyük sürprizlerden daha anlamlı gelecek.

Yalnızsan her zamanki yüksek beklentilerini biraz esnetmeyi dene. Gösterişli biri yerine sakin, güvenilir ve sözünün arkasında duran birinin değerini fark edebilirsin. Bu kişiyle ilerlerken kendini fazla açmadan önce ona güvenip güvenemeyeceğini zamanla göreceksin; acele etmemek ikinizi de rahatlatır. Onun istikrarı sana beklemediğin bir huzur verebilir. Bu huzurun kıymetini bil.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…