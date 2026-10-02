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Aslan Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars ile ilişki alanındaki Plüton'un karşıtlığı bugün partnerinle aranızda güçlü ama sarsıcı bir enerji yaratıyor. Kıskançlık, kontrol ya da kimin son sözü söyleyeceği gibi konular birden alevlenebilir. Tartışmanın ortasında haklı çıkmaya çalışmak yerine bir süre ara verip öfke dindikten sonra konuşmak, ikinizin de gerçekten ne hissettiğini duymanızı sağlar. Venüs ev alanında retroya başladığından ailevi bir mesele de ilişkinize gölge düşürebilir; bu konuları birbirinden ayırmaya çalış.

Flört dönemindeysen karşındaki kişiye karşı hissettiğin çekim bugün çok yoğun olabilir. Bu yoğunluk heyecan verici, ama aynı zamanda seni kontrol etmeye çalışan birine yakınlaşma riski de taşıyor. Hemen bağlanmak yerine onun davranışlarını izlemek, doğru kişiyle olup olmadığını anlamanı kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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