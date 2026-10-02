Sevgili Aslan, burcundaki Mars ile ilişki alanındaki Plüton'un karşıtlığı bugün partnerinle aranızda güçlü ama sarsıcı bir enerji yaratıyor. Kıskançlık, kontrol ya da kimin son sözü söyleyeceği gibi konular birden alevlenebilir. Tartışmanın ortasında haklı çıkmaya çalışmak yerine bir süre ara verip öfke dindikten sonra konuşmak, ikinizin de gerçekten ne hissettiğini duymanızı sağlar. Venüs ev alanında retroya başladığından ailevi bir mesele de ilişkinize gölge düşürebilir; bu konuları birbirinden ayırmaya çalış.

Flört dönemindeysen karşındaki kişiye karşı hissettiğin çekim bugün çok yoğun olabilir. Bu yoğunluk heyecan verici, ama aynı zamanda seni kontrol etmeye çalışan birine yakınlaşma riski de taşıyor. Hemen bağlanmak yerine onun davranışlarını izlemek, doğru kişiyle olup olmadığını anlamanı kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…