Sevgili Aslan, Merkür ile Mars arasındaki gergin açı bugün sevgilinle ufak bir güç mücadelesine yol açabilir. Kimin haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmak yerine ortak bir noktada buluşmayı seçersen akşamki buluşmanızın tadı kaçmaz. Burcundaki Jüpiter'in Ay'la uyumu cömert ve sıcak tarafını öne çıkarıyor; küçük bir jest ya da hediye partnerini mutlu edecek. Gururunu bir kenara bırakıp ilk adımı atan sen olursan, gecenin sonunda kazanan ikiniz olursunuz.

Kalbin boştaysa arkadaş çevrende biri seni farklı gözlerle izlemeye başlayabilir. İkizler'deki Ay sosyal alanında ilerlerken bir grup buluşmasında bu ilgiyi sezmen zor olmayacak. İlk adımı karşı taraftan beklemek yerine sohbeti sen başlatırsan aranızdaki çekim hızla belirginleşir. Kendine güvenen tavrın bugün en büyük cazibe kaynağın olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…