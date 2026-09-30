Sevgili Aslan, arkadaşların ve iş çevren bugün sana yeni kapılar açabilir. Bir ekip toplantısında ya da ağ etkinliğinde söylediklerin dikkat çekecek; Ay İkizler'den sosyal çevre alanını canlandırıyor. Burcundaki Jüpiter'in Ay'la kurduğu uyumlu açı özgüvenini artırıyor; bir fikri savunmak için doğru gün.

Maddi olarak ev ve aileyle ilgili bir masraf gündeme gelebilir. Ev için bir tamirat ya da aile büyüğüne yapılacak bir yardımla ilgili konuşmalar başlayabilir; Merkür ev alanına yeni geçti. Bütçeni zorlamadan bir orta yol bulabilirsin.

Peki ya aşk? Merkür ile Mars arasındaki sert açı sevgilinle küçük bir inatlaşmaya yol açabilir; haklı olmak yerine anlaşmayı seçersen akşamın keyfi kaçmaz. Yalnızsan arkadaş grubunda biri seni farklı bir gözle görmeye başlayabilir; bu ilgiyi fark etmen uzun sürmeyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…