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Aslan Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, arkadaşların ve iş çevren bugün sana yeni kapılar açabilir. Bir ekip toplantısında ya da ağ etkinliğinde söylediklerin dikkat çekecek; Ay İkizler'den sosyal çevre alanını canlandırıyor. Burcundaki Jüpiter'in Ay'la kurduğu uyumlu açı özgüvenini artırıyor; bir fikri savunmak için doğru gün.

Maddi olarak ev ve aileyle ilgili bir masraf gündeme gelebilir. Ev için bir tamirat ya da aile büyüğüne yapılacak bir yardımla ilgili konuşmalar başlayabilir; Merkür ev alanına yeni geçti. Bütçeni zorlamadan bir orta yol bulabilirsin.

Peki ya aşk? Merkür ile Mars arasındaki sert açı sevgilinle küçük bir inatlaşmaya yol açabilir; haklı olmak yerine anlaşmayı seçersen akşamın keyfi kaçmaz. Yalnızsan arkadaş grubunda biri seni farklı bir gözle görmeye başlayabilir; bu ilgiyi fark etmen uzun sürmeyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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