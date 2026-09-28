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Aslan Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars'ın Aslan'da olmaya devam etmesi, seni ikinci gününde de enerjik ve girişken tutuyor; ama Ay'ın bugün de Boğa'da kalmayı sürdürmesi, bu enerjiyi dünkünden daha kontrollü ve yönlendirilmiş kullanmanı sağlayacak. Maddi olarak yaratıcı bir fikrini hayata geçirmek için bugün hem cesaretin hem de sabrın yerinde, bu nadir kombinasyonu değerlendirmelisin. Kariyerinde liderlik göstermen gereken bir an bugün karşına çıkabilir.

Peki ya aşk? İlişkin olan Aslanlar, bugün partnerine gösterdiğin ilgi, ilişkinizde fark edilir bir sıcaklık yaratacak. Bekar Aslan ise sahnede olduğu her ortamda dikkat çekmeye devam edecek, ama bugün gösterişten çok samimiyetin daha etkili olduğunu unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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