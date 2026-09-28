Sevgili Aslan, Mars'ın Aslan'da olmaya devam etmesi, seni ikinci gününde de enerjik ve girişken tutuyor; ama Ay'ın bugün de Boğa'da kalmayı sürdürmesi, bu enerjiyi dünkünden daha kontrollü ve yönlendirilmiş kullanmanı sağlayacak. Maddi olarak yaratıcı bir fikrini hayata geçirmek için bugün hem cesaretin hem de sabrın yerinde, bu nadir kombinasyonu değerlendirmelisin. Kariyerinde liderlik göstermen gereken bir an bugün karşına çıkabilir.

Peki ya aşk? İlişkin olan Aslanlar, bugün partnerine gösterdiğin ilgi, ilişkinizde fark edilir bir sıcaklık yaratacak. Bekar Aslan ise sahnede olduğu her ortamda dikkat çekmeye devam edecek, ama bugün gösterişten çok samimiyetin daha etkili olduğunu unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…