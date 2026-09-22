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Aslan Burcu right-white
23 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 23 Eylül Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sahne almaktan çok başkalarının fikrine kulak vermen isteniyor; Terazi'nin bugün başlayan mevsimi senin için alışılmadık ama gerekli bir duruş öneriyor. Geri planda kalmak sana yabancı gelse de, bugün sessizce gözlemlemek seni beklenmedik bir fırsattan haberdar edebilir.

Maddi olarak bugün büyük bir adım atmadan önce rakamları bir kez daha gözden geçirmen faydalı olacak; ekinoksun getirdiği dengeleyici hava seni bu konuda temkinli tutuyor. Bir yatırımı ertelemek, bugün senin için en akıllıca hamle olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, bugün partneriyle farklı şeyler istediğini fark edebilir; bu bir kopuş değil, sadece bir denge arayışı. Bekar Aslanlar ise bugün kendisinden çok farklı bir karaktere ilgi duyabilir; bu alışılmadık çekim, kendi tipini sorgulamasına yol açacak kadar güçlü hissettirebilir. Bu farklılıkları konuşmak, ilişkinize daha önce fark etmediğiniz bir derinlik katacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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