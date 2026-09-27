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Aslan Burcu right-white
28 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Eylül Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars'ın bugün kendi burcuna geçmesi, seni her zamankinden atılgan ve motivasyonlu kılıyor; ama bu güçlü enerji bugün bir gurur çatışmasına da zemin hazırlayabilir. Haklı olduğun bir konuda bile geri adım atabilmen, bugünkü en büyük gücün olacak.

Maddi olarak Ay'ın akşama doğru Boğa'ya yerleşmesi, sabahki coşkulu enerjini daha gerçekçi bir zemine oturtacak; bugün aldığın bir kararı akşam saatlerinde bir kez daha gözden geçirmen, seni gereksiz bir riskten koruyacak.

Peki ya aşk? Partnerinin bugün seni takdir eden bir sözü, tüm günün yorgunluğunu unutturabilir; akşam saatlerinde güç kazanan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, sahneni hiç zorlamadan parlatıyor. Dikkatini çeken birinin bugün gösterdiği ilgi, bekar Aslanların özgüvenini tazeleyebilir; bu ilgiyi doğal karşılaması, ona keyif verecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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