Sevgili Aslan, Mars'ın bugün kendi burcuna geçmesi, seni her zamankinden atılgan ve motivasyonlu kılıyor; ama bu güçlü enerji bugün bir gurur çatışmasına da zemin hazırlayabilir. Haklı olduğun bir konuda bile geri adım atabilmen, bugünkü en büyük gücün olacak.

Maddi olarak Ay'ın akşama doğru Boğa'ya yerleşmesi, sabahki coşkulu enerjini daha gerçekçi bir zemine oturtacak; bugün aldığın bir kararı akşam saatlerinde bir kez daha gözden geçirmen, seni gereksiz bir riskten koruyacak.

Peki ya aşk? Partnerinin bugün seni takdir eden bir sözü, tüm günün yorgunluğunu unutturabilir; akşam saatlerinde güç kazanan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, sahneni hiç zorlamadan parlatıyor. Dikkatini çeken birinin bugün gösterdiği ilgi, bekar Aslanların özgüvenini tazeleyebilir; bu ilgiyi doğal karşılaması, ona keyif verecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…