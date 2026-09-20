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Aslan Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, hafta sonuna doğru Mars'ın kendi burcuna geçmesi seni doğrudan güçlendiriyor; hedeflerinin peşinden gitme isteğin bu hafta boyunca giderek artacak. Terazi mevsiminin getirdiği denge arayışı, bu girişkenliği tek başına değil bir ortakla paylaşmanı da öğütlüyor.

Maddi olarak bu hafta büyük bir adım atmadan önce Terazi'nin dengeleyici etkisiyle rakamları bir kez daha gözden geçirmen faydalı olacak. Haftanın sonunda Mars'ın gelişiyle, uzun süredir ertelediğin bir yatırım kararını cesaretle verebilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, haftanın ortasındaki Koç Dolunayı'yla birlikte ilişkisinde bastırdığı bir isteği açıkça dile getirebilir; bu içtenlik ilişkiye güç katacak. Bekar Aslanlar ise hafta sonuna doğru Mars'ın etkisiyle, ilgisini çeken birine yaklaşma konusunda alışılmadık bir cesaret gösterebilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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