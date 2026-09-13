Sevgili Aslan, bu hafta Güneş'in ışığı tam da sizin sahneniz için parlıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Aslanlar, partnerinden gördüğü ilgiyi yeterli bulmayabilir; sorun genelde sevginin azlığı değil, bunun sizin beklediğiniz şekilde gösterilmemesi olacak. Bekar Aslanlar için hafta, kalabalık bir ortamda dikkat çekmenin ve belki de göz göze gelen biriyle cesur bir adım atmanın haftası. Gururunuz bu ara size iyi bir danışman olmayabilir; küçük bir özür ya da teşekkür, sandığınızdan çok daha fazla kapı açacak. Sevildiğinizi hissetmek kadar sevdiğinizi göstermek de bu hafta öncelikleriniz arasında olsun. Sahnede değil, gerçek hayatta parlamanın tam zamanı.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…