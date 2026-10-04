Sevgili Aslan, Mars burcunda olduğu için bu hafta enerjin yüksek, ama Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı seni dinlenmeden yeni bir tempoya sokabilir. Kalp bölgen ve sırtın zorlanmasın diye sporda yoğunluğu kademeli artır. Ay'ın haftanın başında burcunda olması sosyal ortamlarda fazla yemek yemeye ve içmeye yol açabilir; ertesi öğünü hafif tutmak dengeyi sağlar. Ev ya da aile ortamında stres yaşarsan kalp atışının hızlandığını fark edebilirsin, retrodaki Venüs bu hassasiyeti artırıyor; birkaç derin nefes ve kısa bir ara gerginliği azaltır. Akşamları ağır kremalı yemekler yerine ızgara sebze seçmek de rahat uyumanı sağlar.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…