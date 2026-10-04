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Aslan Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ekim - 11 Ekim haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars burcunda olduğu için bu hafta enerjin yüksek, ama Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı seni dinlenmeden yeni bir tempoya sokabilir. Kalp bölgen ve sırtın zorlanmasın diye sporda yoğunluğu kademeli artır. Ay'ın haftanın başında burcunda olması sosyal ortamlarda fazla yemek yemeye ve içmeye yol açabilir; ertesi öğünü hafif tutmak dengeyi sağlar. Ev ya da aile ortamında stres yaşarsan kalp atışının hızlandığını fark edebilirsin, retrodaki Venüs bu hassasiyeti artırıyor; birkaç derin nefes ve kısa bir ara gerginliği azaltır. Akşamları ağır kremalı yemekler yerine ızgara sebze seçmek de rahat uyumanı sağlar.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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