Sevgili Koç, haftanın ortasında Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı sana ani bir enerji patlaması getiriyor; bu coşkuyla ısınmadan spora başlarsan baş ve boyun bölgesinde zorlanma yaşayabilirsin. Antrenmandan önce beş dakikalık bir ısınma hareketi ve boyun çevirme egzersizi seni korur. Hafta sonuna doğru bel ve böbrek bölgen hassaslaşabilir, bu yüzden gün içinde yeterince su içmek ve uzun süre aynı pozisyonda oturmamak önemli. Akşamları ekran başında çok vakit geçirirsen uykuya dalmakta zorlanabilirsin; yatmadan yarım saat önce telefonu kenara bırakmak ve odayı biraz serin tutmak daha derin bir uyku sağlar. Öğle yemeğini acele etmeden yemek de baş ağrını azaltır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…