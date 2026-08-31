Sevgili Aslan, Eylül ayının ilk yarısında Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay, maddi konularda yeni bir düzen kurmana yardımcı olacak. Gelir ve giderlerini gözden geçirmek, bütçeni yeniden planlamak veya yeni bir kazanç kapısı oluşturmak için harekete geçebilirsin. Özellikle gereksiz harcamaları azaltmak ve finansal güvenliğini güçlendirmek isteyebilirsin.

Bu dönemde sahip olduğun yetenekleri maddi kazanca dönüştürmek için de fırsatlar karşına çıkabilir. Ancak karar verirken acele etmek yerine detayları dikkatlice incelemende fayda var.

23 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesi ve sonbahar ekinoksunun yaşanmasıyla birlikte iletişim hayatın hareketleniyor. Yakın çevren, kardeşlerin ve arkadaşlarınla daha fazla vakit geçirebilir, önemli görüşmeler yapabilirsin. Eğitim, kısa seyahatler ve yeni bilgiler edinmek de gündeminde olabilir.

26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise eğitim, seyahat ve geleceğe dair planlarında bir tamamlanma yaratabilir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir eğitim sona erebilir veya yapmak istediğin bir seyahatle ilgili artık kesin kararını verebilirsin. Hayata bakış açını değiştirecek bir gelişme de yaşayabilirsin.

Peki ya aşk? Eylül ayında iletişim, aşk hayatında belirleyici olacak. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle daha fazla konuşmak ve birlikte kısa kaçamaklar yapmak ilişkinize iyi gelebilir. Ancak söylediklerinin yanlış anlaşılmaması için daha dikkatli olmalısın.

Bekarsan, yakın çevrenden biriyle başlayan bir sohbet beklemediğin şekilde romantik bir yakınlaşmaya dönüşebilir. Özellikle ayın ikinci yarısında sosyal hareketliliğin artıyor.

Eylül ayı Aslan burçlarına önce maddi düzen kurmayı, ardından iletişim trafiğini artırmayı ve sonunda geleceğe dair daha cesur kararlar almayı öğretecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...