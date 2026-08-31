Finansal ve mesleki konuları düzene sokmak zihnini rahatlatacağı için ayın başında stres kaynaklı beden yorgunlukların gözle görülür şekilde azalacak. Ayın ikinci yarısında artan iletişim ve seyahat trafiği hareketliliğini artırsa da sinir sistemini yıpratmamak adına kaliteli uykuya ve zihinsel dinlenmeye özen göstermelisin. 26 Eylül Koç Dolunayı'nın yüksek enerjisini ise açık havada yürüyüşler veya sporla dışarı atmak ruhuna çok iyi gelecek.