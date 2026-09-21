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Aslan Burcu right-white
22 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 22 Eylül Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün bir meslektaşınla görüş ayrılığına düşebilirsin; Ay'ın tam karşı burcun Kova'da olması karşındaki kişinin senden çok farklı bir yöntem savunmasının sebebi. Kazanmaya çalışmak yerine ortak bir noktada buluşmayı hedeflemen bugün daha verimli sonuç verir.

Maddi olarak bir ortaklık ya da paylaşılan bir harcama bugün gündeme gelebilir. Kontrolü tamamen elinde tutmak istesen de, bu sefer bir kısmını başkasına bırakman gerekebilir; bu seni rahatsız etmesin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, partneriyle bugün farklı şeyler istediğini fark edebilir; bu bir kopuş değil, sadece bir denge arayışı. Bekar Aslanlar ise kendisinden çok farklı bir karaktere ilgi duymasının şaşırtıcı olsa da aslında ilgi çekici bir başlangıç olabileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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