Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi senin parlamak isteyen doğanla bu burcun sessiz, arka planda çalışan enerjisi arasında bir gerilim yaratabilir. Bugün alkışlanmadan da iyi iş çıkarabileceğini kendine kanıtlamak, uzun vadede sana daha çok kazandıracak.

Gösteriş yapmak yerine bugün sağlam adımlar atman gerekiyor; statü için değil, gerçekten ihtiyacın olduğu için harcama yapman seni rahatlatacak.

Büyük bir jest yerine sessizce yanında olmak, ilişkisi olan Aslanların bugün partnerine destek olma biçimi olabilir; bu sakin tavır beklediğinden daha çok karşılık bulacak. Dikkat çekmek için çabalamadan, sadece kendisi olarak biri bekar Aslanların bugün karşısına çıkabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…