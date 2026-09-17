Sevgili Aslan, Chiron'un kendi elementinizden Koç'a dönüşü geçmişte yaşadığınız bir kırılganlığı bugün partnerinizle paylaşma cesaretini verebilir. Merkür-Satürn açısı da gösterişli jestler yerine derin, gerçek bir konuşmayı gerektiriyor; bu samimiyet ilişkinize beklenmedik bir güç katacak.

İlgi çekmek adına her zamanki performansını sergilemek yerine, bekar Aslanlar bugün gerçek, hatta biraz kırılgan yüzünü gösterirse çok daha kalıcı bir bağ kurabilir; karşınızdaki kişi bu samimiyeti fark edecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…