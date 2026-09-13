Sevgili Aslan, bugünkü kavuşma ev ve aile evinde gerçekleşiyor, bu da aşkı dışarıda büyük bir sahnede değil, kendi evinin sessizliğinde aramanı öneriyor.

İlişkin varsa, planlı bir akşam yemeği yerine evde geçireceğiniz sıradan bir vakit bugün daha çok iz bırakacak. Gösterişli bir jest yerine küçük bir ilgi bugün daha değerli.

Bekarsan, aile çevrenden ya da ev hayatınla bağlantılı bir ortamdan tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Beklemediğin bir yerden gelen bu ilgiyi görmezden gelmemende fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…