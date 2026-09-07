Sevgili Aslan, Ay ile Jüpiter’in burcundaki kavuşumu aşk hayatında ilgi görme ve beğenilme isteğini oldukça yükseltebilir. Partnerinden daha fazla yakınlık bekleyebilirsin ancak Satürn’ün desteği ilişkinin yalnızca senin ihtiyaçların etrafında dönmediğini hatırlatıyor; onun gündemine de gerçekten kulak ver.

Bekarsan Ay-Jüpiter kavuşumu doğal çekiciliğini ve özgüvenini artırıyor. Sana yaklaşan kişiler arasından yalnızca dış görünüşüyle değil, kendinden emin konuşması ve mizahıyla seni yakalayan biri öne çıkabilir; karşılıklı ilgi saklanamayacak kadar belirgin olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…