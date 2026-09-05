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Aslan Burcu right-white
6 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.09.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 

6 Eylül Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sevgilinle paylaşmadığın bir sıkıntı seni biraz içine kapatabilir. O sana yaklaşmaya çalıştığında tersleyip sonra da neden uzaklaştığını düşünme; ayrıntıya girmek istemiyorsan bile “canım biraz sıkkın, seninle ilgili değil” diyebilirsin. Böylece o da sessizliğinin nedenini kendi kafasında bulmaya çalışmaz.

Bekarsan geçmişte görüştüğün biri yeniden aklına gelebilir ve gün ilerledikçe ona yazmak isteyebilirsin. Telefonu eline almadan önce kendine biraz süre ver; belki de kişiyi değil, o dönemde yaşadığın heyecanı özlüyorsundur. Birkaç saat sonra hala konuşmak istiyorsan kararını o zaman ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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