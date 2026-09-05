Sevgili Aslan, sevgilinle paylaşmadığın bir sıkıntı seni biraz içine kapatabilir. O sana yaklaşmaya çalıştığında tersleyip sonra da neden uzaklaştığını düşünme; ayrıntıya girmek istemiyorsan bile “canım biraz sıkkın, seninle ilgili değil” diyebilirsin. Böylece o da sessizliğinin nedenini kendi kafasında bulmaya çalışmaz.

Bekarsan geçmişte görüştüğün biri yeniden aklına gelebilir ve gün ilerledikçe ona yazmak isteyebilirsin. Telefonu eline almadan önce kendine biraz süre ver; belki de kişiyi değil, o dönemde yaşadığın heyecanı özlüyorsundur. Birkaç saat sonra hala konuşmak istiyorsan kararını o zaman ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…