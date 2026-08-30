Sevgili Aslan, Jüpiter senin burcunda ve Satürn ile üçgen kuruyor; yani bugün hem kendine güveniyorsun hem de ne istediğini biliyorsun. İlişkin varsa, ilişkinize dair vereceğin bir söz bugün güçlü bir karşılık bulabilir. Coşkuyla verilen sözlerin devamını getirmek her zaman kolay olmayabilir, ancak bugün neyi gerçekten yapabileceğini daha iyi biliyorsun. Bu yüzden söylediklerin çok daha değerli.

Bekarsan, uzaktaki ya da farklı bir çevreden biri bugün gündemine girebilir. Satürn ufuk alanından destek verdiği için bu bağ mesafeye rağmen yürüyebilecek türden. Kolay olmayacak diye baştan vazgeçmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…