Sevgili Aslan, güven ve yakınlıkla ilgili bir konu daha fazla ertelenemeyebilir. Derin bağlar alanını etkileyen Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması, ilişkin varsa üstü kapalı kalan bir meseleyi görünür hale getiriyor. Karşındaki insanın ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmak yerine doğrudan sorman daha iyi olabilir; seni rahatsız eden şeyi açıkça konuşmak düşündüğünden daha rahatlatıcı olabilir.

Bekarsan, birine karşı güçlü bir çekim hissedebilirsin. Bu seni hem heyecanlandırıp hem de biraz düşündürebilir. Hissin yoğun olması güzel ama bunun sana iyi gelip gelmediğini anlamak için karşındaki kişinin davranışlarına da zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…