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Aslan Burcu right-white
27 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.08.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 27 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

27 Ağustos Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ilişkide gördüğün değer konusunda soru işaretleri yaratabilir. İlişkin varsa, “Ben bu ilişkide yeterince ilgi görüyor muyum?” diye düşünebilirsin. Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi güven ve yakınlık ihtiyacını daha da artırıyor. Tam da bu yüzden partnerini test etmek yerine seni rahatsız eden şeyi açık biçimde anlatmak çok daha iyi sonuç verebilir.

Bekarsan, Ay’ın derin bağlar alanına geçmesi birine karşı güçlü bir çekim yaratabilir. Hissedilen şey yoğun olabilir ama yoğunluk tek başına uyum anlamına gelmiyor. Karşındaki kişinin davranışlarına biraz zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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