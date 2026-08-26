Sevgili Aslan, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ilişkide gördüğün değer konusunda soru işaretleri yaratabilir. İlişkin varsa, “Ben bu ilişkide yeterince ilgi görüyor muyum?” diye düşünebilirsin. Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi güven ve yakınlık ihtiyacını daha da artırıyor. Tam da bu yüzden partnerini test etmek yerine seni rahatsız eden şeyi açık biçimde anlatmak çok daha iyi sonuç verebilir.

Bekarsan, Ay’ın derin bağlar alanına geçmesi birine karşı güçlü bir çekim yaratabilir. Hissedilen şey yoğun olabilir ama yoğunluk tek başına uyum anlamına gelmiyor. Karşındaki kişinin davranışlarına biraz zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…