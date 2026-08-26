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Aslan Burcu right-white
27 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 27 Ağustos Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı kendi değerin ve imkanların konusunda kafanı biraz karıştırabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise ortak para ya da paylaşılan kaynaklarla ilgili önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkarabilir. Akşam Güneş ile Merkür kazanç alanında kavuştuğunda ücret, teklif ya da fiyat konusunda ne istediğini daha rahat belirleyebilirsin.

Maddi konularda sabah kendini gereğinden düşük değerlendirme eğilimin olabilir. Akşamki kavuşum neyin hakkın olduğunu daha iyi görmeni sağlayabilir. Bir rakam belirleyeceksen sadece karşı tarafın ne vereceğine değil, senin ne sunduğuna da bak.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerken yakınlık, güven ve paylaşım konuları daha hassas hale geliyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, güvenle ilgili bir meseleyi konuşmak isteyebilirsin. İma etmek yerine seni rahatsız eden noktayı açıkça söylemen daha kolay sonuç verir. Bekar bir Aslan burcu isen, birine karşı yoğun bir çekim hissedebilirsin. Bu hissin tadını çıkar ama birkaç saatte karşındaki insan hakkında bütün kararını verme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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