Sevgili Aslan, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı kendi değerin ve imkanların konusunda kafanı biraz karıştırabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise ortak para ya da paylaşılan kaynaklarla ilgili önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkarabilir. Akşam Güneş ile Merkür kazanç alanında kavuştuğunda ücret, teklif ya da fiyat konusunda ne istediğini daha rahat belirleyebilirsin.

Maddi konularda sabah kendini gereğinden düşük değerlendirme eğilimin olabilir. Akşamki kavuşum neyin hakkın olduğunu daha iyi görmeni sağlayabilir. Bir rakam belirleyeceksen sadece karşı tarafın ne vereceğine değil, senin ne sunduğuna da bak.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerken yakınlık, güven ve paylaşım konuları daha hassas hale geliyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, güvenle ilgili bir meseleyi konuşmak isteyebilirsin. İma etmek yerine seni rahatsız eden noktayı açıkça söylemen daha kolay sonuç verir. Bekar bir Aslan burcu isen, birine karşı yoğun bir çekim hissedebilirsin. Bu hissin tadını çıkar ama birkaç saatte karşındaki insan hakkında bütün kararını verme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…