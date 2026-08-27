Sevgili Aslan, tutulma derin bağlar ve ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor; biriyle paylaştığın bir mesele, görmezden geldiğin bir gerçeği önüne getirebilir. Kredi, miras, borç ya da ortak hesap gibi konulardan biri sonuçlanabilir veya yeni şartlarla yeniden ele alınabilir; iş ortaklıklarında da kimin ne kadar sorumluluk aldığı daha görünür hale geliyor.

Maddi konularda uzun zamandır çözmeye çalıştığın ortak bir ödeme ya da borçla ilgili ilerleme kaydedebilirsin. Yalnız sabah gelen ilk bilgiyle hareket etmek yerine bütün tabloyu görmeye çalış.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, güven, sadakat ya da paylaşım konusunda ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Bundan kaçmak yerine seni rahatsız eden noktayı açıkça anlatman daha iyi olacaktır. Bekar bir Aslan burcu isen, birine karşı güçlü bir çekim hissedebilirsin; hislerinin yanında karşındaki kişinin davranışlarına da bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…