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Aslan Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Ağustos Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, tutulma derin bağlar ve ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor; biriyle paylaştığın bir mesele, görmezden geldiğin bir gerçeği önüne getirebilir. Kredi, miras, borç ya da ortak hesap gibi konulardan biri sonuçlanabilir veya yeni şartlarla yeniden ele alınabilir; iş ortaklıklarında da kimin ne kadar sorumluluk aldığı daha görünür hale geliyor.

Maddi konularda uzun zamandır çözmeye çalıştığın ortak bir ödeme ya da borçla ilgili ilerleme kaydedebilirsin. Yalnız sabah gelen ilk bilgiyle hareket etmek yerine bütün tabloyu görmeye çalış.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, güven, sadakat ya da paylaşım konusunda ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Bundan kaçmak yerine seni rahatsız eden noktayı açıkça anlatman daha iyi olacaktır. Bekar bir Aslan burcu isen, birine karşı güçlü bir çekim hissedebilirsin; hislerinin yanında karşındaki kişinin davranışlarına da bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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