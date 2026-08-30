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Aslan Burcu right-white
31 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ağustos Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Jüpiter senin burcunda ve bugün Satürn ile üçgen kuruyor; bu, kendine güveninle sağduyunun aynı anda çalıştığı ender bir gün. İş hayatında ortaya koyduğun fikirler yalnızca dikkat çekmekle kalmayabilir, uygulanabilir bulunması sayesinde destek de görebilir. Eğitim, yurt dışı, yayıncılık ya da geleceğe dönük bir hedefle ilgili harekete geçmek istiyorsan önündeki yolu daha gerçekçi biçimde görebilirsin. Büyük düşünmekten vazgeçmeden nasıl ilerleyeceğini planlaman yeterli.

Maddi konularda bir yatırım fikri bugün daha mantıklı görünmeye başlayabilir. Karar verirken yalnızca getiriyi değil, riskleri ve ne kadar süre bekleyebileceğini de hesaba katmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ilişkinize dair vereceğin bir söz bugün sağlam bir temele oturuyor. Bekar bir Aslan burcu isen, farklı bir şehirden, çevreden ya da yaşam tarzından biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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