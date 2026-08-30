Sevgili Aslan, Jüpiter senin burcunda ve bugün Satürn ile üçgen kuruyor; bu, kendine güveninle sağduyunun aynı anda çalıştığı ender bir gün. İş hayatında ortaya koyduğun fikirler yalnızca dikkat çekmekle kalmayabilir, uygulanabilir bulunması sayesinde destek de görebilir. Eğitim, yurt dışı, yayıncılık ya da geleceğe dönük bir hedefle ilgili harekete geçmek istiyorsan önündeki yolu daha gerçekçi biçimde görebilirsin. Büyük düşünmekten vazgeçmeden nasıl ilerleyeceğini planlaman yeterli.

Maddi konularda bir yatırım fikri bugün daha mantıklı görünmeye başlayabilir. Karar verirken yalnızca getiriyi değil, riskleri ve ne kadar süre bekleyebileceğini de hesaba katmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ilişkinize dair vereceğin bir söz bugün sağlam bir temele oturuyor. Bekar bir Aslan burcu isen, farklı bir şehirden, çevreden ya da yaşam tarzından biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…