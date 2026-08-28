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Aslan Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, maddiyatınla ilgili bir konuda plan dışı bir gelişme yaşanabilir. Güneş-Uranüs karesi kazanç alanınla arkadaşlık alanını karşı karşıya getiriyor; bir tanıdığın önerisi ya da grup içindeki bir gelişme bütçeni etkileyebilir. İlk duyduğun bilgi eksik olabileceği için hemen heyecana kapılma.

Maddi konularda gelirini ilgilendiren bir haber gelebilir. Karar vermeden önce ayrıntılarını öğrenmen daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ortak arkadaş çevrenizden gelen bir gelişme ilişkinize yansıyabilir; dışarıdan gelen yorumları gereğinden fazla aranıza sokma. Bekar bir Aslan burcu isen, sosyal bir ortamda yeni bir tanışma yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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