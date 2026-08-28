Sevgili Aslan, maddiyatınla ilgili bir konuda plan dışı bir gelişme yaşanabilir. Güneş-Uranüs karesi kazanç alanınla arkadaşlık alanını karşı karşıya getiriyor; bir tanıdığın önerisi ya da grup içindeki bir gelişme bütçeni etkileyebilir. İlk duyduğun bilgi eksik olabileceği için hemen heyecana kapılma.

Maddi konularda gelirini ilgilendiren bir haber gelebilir. Karar vermeden önce ayrıntılarını öğrenmen daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ortak arkadaş çevrenizden gelen bir gelişme ilişkinize yansıyabilir; dışarıdan gelen yorumları gereğinden fazla aranıza sokma. Bekar bir Aslan burcu isen, sosyal bir ortamda yeni bir tanışma yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…