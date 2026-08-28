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Aslan Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

29 Ağustos Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, dışarıdan gelen bir yorum aşk hayatının havasını değiştirebilir. Güneş-Uranüs karesi arkadaşlık alanını devreye sokuyor; bir tanıdığın söylediği ya da yaptığı bir şey ilişkinize yansıyabilir. İlişkin varsa, ortak çevrenizden gelen bir yorumu gereğinden fazla aranıza sokma. İkinizin arasındaki meseleyi önce kendi aranızda konuşmanız daha doğru olur.

Bekarsan, sosyal bir ortamda yeni bir tanışma yaşanabilir. Hiç gitmeyi düşünmediğin bir yere son anda gidersen biriyle karşılaşabilirsin. Gelen bir daveti değerlendirmen güzel bir sürprize kapı açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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