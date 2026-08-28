Sevgili Aslan, dışarıdan gelen bir yorum aşk hayatının havasını değiştirebilir. Güneş-Uranüs karesi arkadaşlık alanını devreye sokuyor; bir tanıdığın söylediği ya da yaptığı bir şey ilişkinize yansıyabilir. İlişkin varsa, ortak çevrenizden gelen bir yorumu gereğinden fazla aranıza sokma. İkinizin arasındaki meseleyi önce kendi aranızda konuşmanız daha doğru olur.

Bekarsan, sosyal bir ortamda yeni bir tanışma yaşanabilir. Hiç gitmeyi düşünmediğin bir yere son anda gidersen biriyle karşılaşabilirsin. Gelen bir daveti değerlendirmen güzel bir sürprize kapı açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…