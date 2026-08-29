Sevgili Aslan, Ay bugün ufuk açan alanına geçiyor ve kalbin yeni bir şey arıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte yapacağınız bir plan aranıza heyecan katıyor. Son günlerin ağırlığının ardından ikinize de bir hayal iyi gelecek; bir gezi, bir kaçamak ya da birlikte deneyeceğiniz yeni bir şey konuşmalısınız.

Bekarsan, bir süredir konuştuğun birinin farklı bir yönünü fark edebilirsin. Daha önce sıradan gelen bir sohbet şimdi merakını artırabilir; hemen bir sonuç çıkarmak yerine bu yeni tarafını biraz daha tanımaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…