Sevgili Aslan, gün içinde arkadaşlar, sosyal ortamlar ve kalabalık planlar aşk hayatına da karışabilir. Ay Yengeç’e geçtiğinde ise herkesin içinde konuşmak istemediğin şeyleri partnerinle baş başa ele almak isteyebilirsin. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, bugün partnerine anlatmak istediğin ama başkalarının yanında açmak istemediğin bir konu olabilir. Eve döndüğünüzde ya da yalnız kaldığınızda konuşmak daha rahat olacaktır. Konuyu büyütmeden, “ben buna takıldım” diyerek başlamak bile yeter.

Bekar bir Aslan burcu isen, uzun zamandır tanıdığın birinin sana karşı davranışlarında küçük bir değişiklik fark edebilirsin. Tek bir bakıştan ya da mesajdan hikaye yazma ama aynı ilgiyi birkaç kez görüyorsan onu da yok sayma. Birkaç gün davranışlarına bak; gerçekten farklı davranıyorsa zaten anlarsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…