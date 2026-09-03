Sevgili Aslan, bugün arkadaşların aşk hayatında normalden daha fazla yer tutabilir. İlişkin varsa, son zamanlarda her buluşmayı arkadaş grubuyla yapıyorsanız partnerinle baş başa bir akşam planlamak isteyebilirsin. Biraz yalnız kalmak konuşamadığınız şeylere de fırsat verebilir.

Bekarsan, uzun süredir arkadaş olarak gördüğün biri sana daha fazla ilgi göstermeye başlayabilir. Tek bir davranıştan sonuç çıkarmak yerine bunun devam edip etmediğini izlemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…