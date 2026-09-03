Sevgili Aslan, Son Dördün ekip çalışmalarını ve gelecek planlarını yeniden düşünmene neden olabilir. Sürekli toplantı yapılan ancak ilerlemeyen bir proje varsa zamanını başka bir işe ayırmak isteyebilirsin. Bir ekip içinde bütün sorumluluğun birkaç kişinin üzerinde kaldığını görüyorsan görev dağılımının değişmesi gerektiğini söylemelisin.

Maddi konularda bir arkadaşın sana ek iş önerebilir ya da seni iş verebilecek biriyle tanıştırabilir. Ne kadar kazanacağını ve senden ne beklendiğini öğrenmeden sırf tanıdık aracılığıyla geldiği için teklifi kabul etmemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, arkadaşlarla yapılan planların ikinize baş başa kalacak zaman bırakmadığını fark edebilirsiniz. Bekar bir Aslan burcu isen, arkadaş olarak gördüğün birinin sana son zamanlarda farklı davranması kafanı karıştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…