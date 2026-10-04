Sevgili Aslan, Ay'ın kendi burcunda Mars'la kavuşması bugün ilişkin varsa partnerinin ilgisini üzerinde fazlasıyla hissetmene neden oluyor. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmadan, aynı sıcaklıkla karşılık vermen aranızdaki bağı güçlendiriyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açıyla kıskançlık temelli küçük bir tartışma çıkabilir; kimin haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmak yerine ortak bir çözüme odaklanmak daha kazançlı. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle gerginlik yerini samimi bir yakınlığa bırakıyor.

Kalabalık bir ortamda fark edilmek bugün zor değil, hele ki bekarsan; enerjinin çekiciliği üzerine yapışıyor. Venüs'ün retrosu eski bir hayranı ya da geçmişte ilgi duyduğun birini de geri getirebilir. Dikkatleri üzerine çekmekten keyif alsan da, gerçekten seni tanımak isteyen kişiyi ayırt etmek için bugün biraz daha sabırlı davranman gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…