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Aslan Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

5 Ekim Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay'ın kendi burcunda Mars'la kavuşması bugün ilişkin varsa partnerinin ilgisini üzerinde fazlasıyla hissetmene neden oluyor. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmadan, aynı sıcaklıkla karşılık vermen aranızdaki bağı güçlendiriyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açıyla kıskançlık temelli küçük bir tartışma çıkabilir; kimin haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmak yerine ortak bir çözüme odaklanmak daha kazançlı. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle gerginlik yerini samimi bir yakınlığa bırakıyor.

Kalabalık bir ortamda fark edilmek bugün zor değil, hele ki bekarsan; enerjinin çekiciliği üzerine yapışıyor. Venüs'ün retrosu eski bir hayranı ya da geçmişte ilgi duyduğun birini de geri getirebilir. Dikkatleri üzerine çekmekten keyif alsan da, gerçekten seni tanımak isteyen kişiyi ayırt etmek için bugün biraz daha sabırlı davranman gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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