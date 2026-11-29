Sevgili Aslan, hazır mısın? Haftaya ışıl ışıl başlıyorsun! Pazartesi günü Ay burcunda şans gezegeni Jüpiter'le buluşuyor. Özgüvenin tavan yapıyor, insanlar enerjine kapılıyor ve sen de sahneye çıkmak için harika bir an yakalıyorsun. Bir fikri sunmak, bir adım atmak ya da sadece kendini göstermek için haftanın ilk gününü kaçırma.

Aynı gün sabah saatlerinde yönetici gezegenin Güneş, aşk evinden Satürn'le uyumlu bir açı kuruyor. Bu da coşkunun yanına olgunluk ve kararlılık ekliyor. Yaratıcı bir projeyi ya da bir aşk planını sağlam temellere oturtmak için çok uygun bir hafta. Cuma günü Venüs'ün ev ve aile evine geçişiyle de yuvan daha huzurlu, daha sıcak bir hale geliyor; evini güzelleştirmek için ufak dokunuşlar yapabilirsin.

Bekar Aslanlar için hafta başı göz alıcı; dikkatleri üzerine çekeceğin bir ortamda bulunabilirsin. Partnerli Aslanlar ise hafta sonunu ailece geçirilecek keyifli bir buluşmayla taçlandırabilir. Pazar günü Merkür'ün aşk evine geçmesiyle yeni haftada romantik mesajlaşmalar seni bekliyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…