Sevgili Aslan, sahne bugün tamamen senin! Ay burcunda, bolluk gezegeni Jüpiter'e doğru ilerlerken enerjin, karizman ve neşen zirveye çıkıyor. Venüs'ün Jüpiter'le kurduğu sekstil de üzerine ekstra bir parıltı ekliyor. Aynanın karşısında kendine gülümsemek için bir bahaneye ihtiyacın yok; bugün nereye girersen gir ortamı aydınlatan sen olacaksın.

Bu güçlü enerjiyi yaratıcı bir işe yönlendirmek çok verimli olur. Bir fotoğraf projesi, yazı, dans ya da sadece evi yeniden dekore etmek gibi kendini ifade edebileceğin her şey seni mutlu edecek. Güneş Yay'da aşk ve keyif evinde, uzak hedeflerinle ilgili Satürn'le uyumlu bir açıya yaklaşıyor; eğlenirken bile geleceğe dair güzel bir plan kurabilirsin.

Aşk hayatında da sıcak bir gün seni bekliyor. Bekar Aslanlar, sosyal ortamlarda bolca ilgi göreceksin; içinden gelen kişiye ilk adımı atmaktan çekinme. Partnerli Aslanlar, partnerini şaşırtacak eğlenceli bir plan ilişkinize renk katacak. Tek önerim: Gece yarısından sonra küçük bir yanlış anlaşılmaya alınmamak, sabah her şey daha net görünecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…