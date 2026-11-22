Sevgili Aslan, Mars burcundaki son günlerini yaşıyor ve kalan bu ateşi en iyi şekilde kullanman için harika bir pazartesi! Jüpiter de hâlâ yanında; cesaretin, özgüvenin ve sahne enerjin doruklarda. Bugün kendini göstermekten çekinme, bir fikri savunmak ya da bir sunum yapmak için tam zamanı.

Ay bütün gün kariyer evinde, Boğa burcunda dolaşıyor. Bu, iş hayatında sabırlı ve kalıcı adımlar atmanı destekliyor. Sabah saatlerinde Ay'ın ev ve aile evindeki Merkür'le karşılaşması, iş ile ev arasında küçük bir planlama gerektirebilir. Bir aile meselesini kısa bir telefonla halletmek, aklının işe rahatça odaklanmasını sağlar.

Yarın akşam sosyal çevre evinde gerçekleşecek Dolunay, arkadaşlıklarında güzel bir netleşme getirecek. Bekar Aslanlar bugün iş ortamında dikkat çekiyor; profesyonel bir tanışma beklenmedik bir kıvılcım yaratabilir. Partnerli Aslanlar ise partnerinin destekleyici sözleriyle güne güçlü başlayabilir; akşam ona bir teşekkür borçlusun.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…